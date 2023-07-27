Нацбанк знизив облікову ставку

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, починаючи з 28 липня, повідомила пресслужба НБУ.

«Стрімке сповільнення інфляції й стійка ситуація на валютному ринку уможливлюють початок циклу зниження облікової ставки. Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань і прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне і прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень. Це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу», – йдеться в повідомленні.

У Нацбанку додали, що зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності «підтримає відновлення економіки».

«Споживча інфляція в річному вимірі з більше ніж 26% на початку року сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ… Враховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%. Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні», – йдеться в повідомленні.

У Нацбанку також повідомили, що оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки. «Це відбуватиметься поступово, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку», – кажуть у банку.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. На рівні 25% цей показник перебував понад рік – від червня 2022 року.