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Новини | Економіка

НБУ пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової іноземної валюти

В НБУ очікують переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову

Національний банк України пом’якшив обмеження щодо продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів, повідомила 28 серпня пресслужба регулятора.

Так, із 29 серпня Національний банк:

  • вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
  • збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.

В НБУ кажуть: відповідні зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

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