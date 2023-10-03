НБУ вперше з липня 2022 року змінив курс гривні до долара

Національний банк України опівдні 3 жовтня встановив довідкове значення курсу на рівні 36 гривень 57,44 копійки за долар. Це мінімально відрізняється від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 56,86 копійки за долар.

Таким чином, курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 12:50 становлять 36 гривень 55–60 копійок за долар.

Національний банк 2 жовтня повідомив про запровадження в Україні керованої гнучкості обмінного курсу. Як указала пресслужба регулятора, це «посилить стійкість валютного ринку та економіки».

Повідомляється, що офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку. В НБУ переконані, що тривала фіксація обмінного курсу призводила б до «накопичення ризиків для економіки та фінансової системи».

Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму «плаваючого курсоутворення», який діяв в Україні до початку повномасштабного вторгнення РФ. За керованої гнучкості курсу в НБУ кажуть, що компенсуватимуть структурний дефіцит валюти на ринку та «згладжуватимуть курсові зміни».