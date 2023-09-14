Національний банк України знизив облікову ставку до 20%

Правління Національного банку повідомило про рішення знизити облікову ставку з 22% до 20% із 15 вересня.

«Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку відповідно до траєкторії липневого прогнозу – на 2 в. п. до 20% з 15 вересня 2023 року. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Водночас ставка за депозитними сертифікатами овернайт знижена на 2 в. п. до 16%, а за кредитами рефінансування – на 2 в. п. до 22%», – йдеться в повідомленні.

Регулятор каже, що рішення ухвалене з урахуванням балансу ризиків, стрімкого зниження інфляції та спроможності підтримувати курсову стійкість.

«Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень. Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності», – йдеться в повідомленні НБУ.

27 липня правління Національного банку знизило облікову ставку з 25% до 22%.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період.