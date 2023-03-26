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Глава МВФ Георгієва попереджає про зростання ризиків для глобальної фінансової стабільності

Крісталіна Георгієва очікує, що 2023 рік «буде ще одним складним роком»

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 26 березня попередила, що ризики для фінансової стабільності зросли та наголосила на «необхідності пильності» після недавніх потрясінь у банківському секторі. Про це повідомляє AFP.

Виступаючи на форумі в Пекіні, директорка-розпорядниця МВФ, болгарський економістка сказала, що очікує, що 2023 рік «буде ще одним складним роком», коли глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3,0 відсотка через війну в Україні, жорсткість монетарної політики та «шрами» від пандемії.

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У січні Міжнародний валютний фонд (МВФ) підвищив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,9% із останніх 2,7%.

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