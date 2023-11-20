Якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову – Дуда

Україна є місцем, «де на карту поставлено долю безпеки Польщі, тому якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову», зазначив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Polska Agencja Prasowa.

«Підтримка України очевидна. Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику, реалізовану абсолютно в польських і європейських інтересах», – каже президент Польщі.

Журналісти запитали у Дуди, чи мають країни східного флангу НАТО збільшити підтримку України, «аби вона могла продовжувати ефективно захищатися»​.

Президент Польщі наголосив, що «якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову».

Також він нагадав, що Польща вже відправила в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї та боєприпасів, а також незліченну кількість бронежилетів, касок, спорядження.

Польща після початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну підтримку – фінансову, гуманітарну, військову та прийняла найбільше українських біженців.