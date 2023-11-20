Якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову – Дуда

Україна є місцем, «де на карту поставлено долю безпеки Польщі, тому якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову», зазначив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Polska Agencja Prasowa.
«Підтримка України очевидна. Я припускаю, що польська влада, незалежно від того, з якого політичного табору вона походить, продовжуватиме цю політику, реалізовану абсолютно в польських і європейських інтересах», – каже президент Польщі.
Журналісти запитали у Дуди, чи мають країни східного флангу НАТО збільшити підтримку України, «аби вона могла продовжувати ефективно захищатися».
Президент Польщі наголосив, що «якщо Росія не буде переможена, вона нападе знову».
Також він нагадав, що Польща вже відправила в Україну понад 300 танків, понад 100 одиниць бронетехніки, сотні тисяч одиниць зброї та боєприпасів, а також незліченну кількість бронежилетів, касок, спорядження.
Польща після початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну підтримку – фінансову, гуманітарну, військову та прийняла найбільше українських біженців.
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