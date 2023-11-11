«Разом ми вдвічі сильніші»: Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера Польщі Анджея Дуду та весь польський народ із Днем незалежності, повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Під час розмови в режимі відеоконференції зі своїм польським колегою Зеленський наголосив, що «незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі».

«Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного», – зазначив Зеленський.

За його словами, українці завжди будуть вдячні польському народові за «допомогу у важкі часи російської агресії».

«Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді й так, як це було потрібно. Я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода й солідарність, є справді фундаментальними. І вдячний за спокій та повагу до всіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому», – сказав Зеленський.

Крім того, він відзначив важливість «міцних відносин» України та Польщі як «однієї з основ єдності Європи».

«Єдність Європи – наш спільний інтерес – може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші», – зазначив він.

Зі свого боку, Анджей Дуда наголосив, що його країна «продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією та на шляху до членства в НАТО і Європейському Союзі».

Президент Польщі також привітав Зеленського з рішенням Європейської комісії щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

День незалежності Польщі відзначається 11 листопада.

Польща після початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну підтримку – фінансову, гуманітарну, військову та прийняла найбільше українських біженців.