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Польща: лідери опозиції підписали коаліційну угоду

Угоду підписали лідери «Громадянської платформи», Польщі 2050, Польської селянської партії та Лівих
Угоду підписали лідери «Громадянської платформи», Польщі 2050, Польської селянської партії та Лівих

Лідери польських партій «Громадянська платформа», Польща 2050, Польської селянської партії та Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі 10 листопада. Про це повідомляють місцеві медіа.

Як цитує Польське радіо, голова «Громадянської платформи» Дональд Туск заявив, що угода визначає орієнтири для дій майбутнього опозиційного уряду:

«Це велика сатисфакція для усіх, хто тут зібрався, що у переддень Дня незалежності можемо сповістити хорошу новину. Ми підписали текст коаліційної угоди. Вона має стати для нас вказівником уже після отримання від президента такої можливості», – заявив він.

Згідно з текстом, члени коаліції зобов’язуються «працювати разом, щоб покращити рівень життя та відчуття безпеки громадян нашої країни як сучасної нації в центрі Європи, дружньої до сусідів, які поділяють наші цінності».

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда доручив місію формування уряду чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому. Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

Натомість великі шанси сформувати більшість є у трьох опозиційних партій – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», які разом мають 248 депутатських мандатів.

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