Польща: лідери опозиції підписали коаліційну угоду

Лідери польських партій «Громадянська платформа», Польща 2050, Польської селянської партії та Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі 10 листопада. Про це повідомляють місцеві медіа.

Як цитує Польське радіо, голова «Громадянської платформи» Дональд Туск заявив, що угода визначає орієнтири для дій майбутнього опозиційного уряду:

«Це велика сатисфакція для усіх, хто тут зібрався, що у переддень Дня незалежності можемо сповістити хорошу новину. Ми підписали текст коаліційної угоди. Вона має стати для нас вказівником уже після отримання від президента такої можливості», – заявив він.

Згідно з текстом, члени коаліції зобов’язуються «працювати разом, щоб покращити рівень життя та відчуття безпеки громадян нашої країни як сучасної нації в центрі Європи, дружньої до сусідів, які поділяють наші цінності».

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Раніше президент Польщі Анджей Дуда доручив місію формування уряду чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому. Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

Натомість великі шанси сформувати більшість є у трьох опозиційних партій – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», які разом мають 248 депутатських мандатів.