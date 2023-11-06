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Дуда доручив чинному прем’єру Польщі формувати уряд

Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд
Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд

Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд.

За його словами у новому зверненні, спікером Сейму на перших засіданнях після парламентських виборів він призначив Марека Савицького з «Польської народної партії».

«Як «Право і справедливість», яка отримала найкращий результат на виборах, так і представники «Громадянської коаліції», яка посіла друге місце, представили своїх кандидатів на посаду прем’єр-міністра і виявили бажання сформувати уряд», – уточнив Дуда.

Він розповів, що під час консультацій обидві партії висловили упевненість, що «їм вдасться зібрати коаліцію в новому Сеймі, яка потрібна для підтримки кандидата».

«Після спокійного аналізу та консультацій я вирішив доручити місію формування уряду прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому… Я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд», – додав глава держави.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос. Натомість великі шанси сформувати більшість є у трьох опозиційних партій – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», які разом мають 248 депутатських мандатів.

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