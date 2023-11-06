Дуда доручив чинному прем’єру Польщі формувати уряд

Президент Польщі Анджей Дуда доручив Матеушу Моравецькому сформувати уряд.

За його словами у новому зверненні, спікером Сейму на перших засіданнях після парламентських виборів він призначив Марека Савицького з «Польської народної партії».

«Як «Право і справедливість», яка отримала найкращий результат на виборах, так і представники «Громадянської коаліції», яка посіла друге місце, представили своїх кандидатів на посаду прем’єр-міністра і виявили бажання сформувати уряд», – уточнив Дуда.

Він розповів, що під час консультацій обидві партії висловили упевненість, що «їм вдасться зібрати коаліцію в новому Сеймі, яка потрібна для підтримки кандидата».

«Після спокійного аналізу та консультацій я вирішив доручити місію формування уряду прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому… Я вирішив продовжити добру парламентську традицію, згідно з якою партія-переможець першою отримує можливість сформувати уряд», – додав глава держави.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос. Натомість великі шанси сформувати більшість є у трьох опозиційних партій – «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Нова лівиця», які разом мають 248 депутатських мандатів.