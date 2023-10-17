У Польщі оприлюднили остаточні результати парламентських виборів

Остаточні результати голосування на виборах до польського Сейму оприлюднила у вівторок Державна виборча комісія.

Згідно з опрацюванням 100% протоколів з виборчих дільниць:

«Право і справедливість» набрала 35,38% голосів виборців (194 мандати);

«Громадянська коаліція» – 30,7% (157 мандатів);

«Третій шлях» – 14,4% (65 мандатів);

«Лівиця» – 8,61% (26 мандатів);

«Конфедерація» – 7,16% (18 мандатів).

Явка виборців становила 74,38%. Це рекордна за всю історію проведення парламентських виборів явка у Польщі.

Очікується, що тепер президент Польщі Анджей Дуда доручить ПіС сформувати уряд. Але хоча «Право і справедливість» здобула перемогу на виборах 15 жовтня, три опозиційні партії разом мають достатньо голосів, щоб сформувати уряд більшості, яка могла б завершити еру 8-річного правління ПіС.