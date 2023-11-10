Блокада кордону Польщі з Україною: місцями водії чекають на можливість проїхати понад 8 діб

На кордоні Польщі з Україною польські перевізники продовжують блокувати три з чотирьох пунктів перетину, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На кожному заблокованому переході стоять тисячі автівок. Час очікування на перетин кордону, за інформацією польських прикордонників, сягає 200 години. Тобто для того, щоб потрапити в Україну, водій стоятиме у черзі понад 8 діб. Зокрема, саме така наразі ситуація на пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська».

За словами водіїв, вчора на пункти пропуску привезли біотуалети, відтак очікування на перетин кордону стало дещо комфортнішим. Втім, загалом ситуація перед пунктами пропуску напружена. Сьогодні вранці одному з водіїв стало погано, колеги надавали йому першу допомогу.

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Час від часу українські водії ходять на переговори до пікетувальників, але ці розмови ніякого результату не принесли. Також напередодні представники польського Міністерства інфраструктури зустрічалися з мітингарями. Переговори тривали три години, але до жодного консенсусу сторони не дійшли.

Крім того, Радіо Свобода відомо від прикордонників із пункту пропуску «Медика – Шегині» – єдиного, який польські перевізники не блокують: там на перетин кордону станом на 14 годину в п’ятницю чекали 1 400 вантажівок.

Блокада польсько-українського кордону триває вже п’ять днів. Передусім польські перевізники вимагають повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».