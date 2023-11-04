«Маємо шукати баланс»: Подоляк щодо блокади вантажівок на кордоні з Польщею

Україна має вести переговори з Польщею щодо блокади вантажівок на польсько-українському кордоні, зазначив радник керівника Офісу прездента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку – ринку перевозу вантажів», – заявив він.

Подоляк підкреслив, що для України Польща є «ключовим транзитивним партнером», через який йде постачання всього необхідного.

«Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться», – додав він.

Раніше стало відомо, що через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС польські перевізники оголосили страйк. У понеділок, 6 листопада, вони обіцяють заблокувати рух вантажівок на всіх пунктах пропуску польсько-українського кордону, крім Медика-Шегині.



Як повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода один з організаторів страйку, підприємець Томаш Борковський, будуть пропускати гуманітарні і військові вантажі, автобуси і приватний автотранспорт. Заборона руху стосується тільки вантажівок.



У блокуванні кордону, за словами організаторів, братиме участь приблизно 300 польських перевізників. Кордон обіцяють перекривати, поки не будуть виконані їхні вимоги і кажуть, що мають дозвіл на проведення пікету аж до 3 січня 2024 року.



Польські перевізники вимагають повернути необхідність українським транспортним фірмам отримувати дозволи на свою діяльність. Також хочуть, аби польські перевізники не були змушені ставати в електронну чергу на території України або ж наполягають на окремій черзі для порожніх вантажівок.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники запланували акцію протесту поблизу пункту пропуску Корчова на 3 листопада. Надалі протягом кількох тижнів протести планували поширити на усі пункти пропуску і організовувати їх до кінця 2023 року, повідомила асоціація Укравтопром.

Польські прикордонники на запит Радіо Свобода підтвердили заплановану демонстрацію на 3 листопада.

Після повідомлень про заплановані акції польських перевізників Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України звернулось до Міністерства інфраструктури Польщі та Єврокомісії з проханням провести зустріч. Її мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечать стабільну роботу кордону.