Перевізники України забирають «шматок хліба» у польських конкурентів? Ті погрожують блокувати кордон

ЛЬВІВ – Польські перевізники з 6 листопада майже на два місяці погрожують заблокувати рух вантажних автомобілів у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. Основною причиною такого радикального кроку, за словами польських перевізників, є те, що Євросоюз українським перевізникам спростив правила для здійснення міжнародних транспортних перевезень з України в Європу. А це створило конкуренцію для поляків, які, відповідно, втрачають ринок.

Попередньо, польські перевізники обіцяють 6 листопада тягачами заблокувати в’їзд з України перед трьома пунктами пропуску – «Гребенне-Рава-Руська», «Корчова-Краківець», «Дорогуськ-Ягодин». Заявляють, що пропускатимуть по одній вантажній машині протягом години. Очевидно, що протест спричинить великі черги вантажних автомобілів з України. Для прикладу, якщо за зміну, а це за 12 годин, через один пункт пропуску проїжджає близько 250-300 вантажівок, то проїде лише 10-12.

Рух легкових автомобілів, автобусів здійснюватиметься безперешкодно, у звичайному режимі, пропускатимуть гуманітарну та військову допомоги.

Польські протестувальники хочуть привернути увагу до транспортної проблеми у Польщі і висунули такі вимоги:

– відновити надання дозволів на перевезення вантажу для українських перевізників;

– заборонити реєстрацію українських фірм-перевізників у Польщі;

– вилучити польські машини з української електронної черги «єЧерга» і створити для них живу чергу;

– пропускати порожні вантажні автомобілі польських перевізників поза чергою на всіх пунктах пропуску;

– надати доступ польським перевізникам до системи «Шлях».

Торік у червні Європейський союз скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень в країни ЄС. Ця угода про спрощення правил автомобільних вантажних перевезень між Україною і ЄС ухвалена на час російсько-української війни. Тобто, українські перевізники вже більше ніж рік здійснюють перевезення в Європу на тих самих умовах, що й польські – без дозволів на перевезення.

Водночас у травні цього року після протестів польських перевізників Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України тимчасово призупинило дозвільну вимогу для польських транспортних компаній, які здійснюють перевезення в Україну з країн ЄС. Дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень продовжена до 30 червня 2024 року.

Чим обурені польські перевізники?

Польські перевізники, які організовують протест, пояснюють, що польсько-український кордон за цей рік перетнули близько 900 тисяч вантажівок. А до угоди ЄС і польська, і українська сторони мали по 180 тисяч дозволів на перевезення, таку цифру озвучують організатори протесту.

Польські фірми мають право їздити по Європі без дозволів, тому що Польща – країна-член ЄС. Україна отримувала дозволи на перевезення, оскільки не належить до ЄС. А те, що ЄС тимчасово скасував для України дозволи, активізувало транспортний рух українських перевізників. Для прикладу, вони везуть до країн Європи зерно, кукурудзу чи інший товар, а звідти перевозять будь-що за мінімальною ціною. Відповідно, польські перевізники не є конкурентоспроможними. Тому і вимагають обмежити кількість в’їздів українського транспорту в Польщу.

Українські перевізники, переважно зі східних областей України, які раніше здійснювали перевезення в Росію і Білорусь, зареєстрували у Польщі транспортні фірми, купили фури і їздять Європою, як польські компанії. До того ж умови ведення бізнесу у Польщі вигідніші, аніж в Україні. Польські перевізники вимагають навести лад з реєстрацією для власників-іноземців.

У Польщі в транспортних компаніях до повномасштабного нападу Росії працевлаштовували багато українських водіїв і чоловіки працювали на польські фірми, бо це і вища зарплата, і поїздки європейськими країнами без ніяких кордонів. Але з початком великої війни чоловіків призовного віку не випускають з України за кордон. А ті, які перебувають у Польщі, не їдуть в Україну.

Тому польські фірми потребують водіїв і вимагають, як і українські компанії, доступ до системи «Шлях», щоб через неї реєструвати польських перевізників і українських водіїв. Але українські перевізники несуть відповідальність, якщо їхній водій не повернеться в Україну. Немає механізму, щоб таку ж відповідальність мав і польський перевізник.

Сьогодні польські автомобілі, які здійснюють перевезення в Україну, очікують на перетин кордону у Польщу в електронній черзі «єЧерга» більше ніж 12 днів. Тобто, водій два дні перебуває у дорозі, а очікує в черзі понад 10 днів і порожньою машиною повертається в Польщу, втрачаючи час на перетин кордону. 3 листопада автомобільна «єЧерга» на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» діяла вже 15 днів. У черзі – понад 6 тисяч автомобілів. Польські водії відмовляються їхати в Україну і компанії втрачають працівників.

Щоби стати в електронну чергу, польський перевізник мусить перетнути кордон. Тим часом, український бронює місце перебуваючи ще за кордоном, не завершивши попередній рейс. Відповідно, і це впливає на чергу.

Польська транспортна галузь це 30% всієї транспортної галузі Європи, і тепер місце поляків зайняли українські фірми

«Всі польські фірми-перевізники втратили клієнтів за цей рік. Ми розуміємо, що війна, але багато поляків втомились від проблем і корупції в Україні. Ми допомагаємо фронту і веземо гуманітарний вантаж. Український уряд видав спеціальну постанову про те, щоб водіїв, які працюють у моїй фірмі, пропускати з України. Але це було донедавна і тепер – все. Це було окреме рішення уряду, коли міністр затверджував список водіїв, а ми, як фірма, відповідали, що він не залишиться за кордоном і коли отримає повістку, то піде воювати. Також я мав і лист-прохання від польського уряду на такі гуманітарні перевезення. Тому тепер є ще й проблема для тих водіїв, які возили гуманітарну допомогу. Польська транспортна галузь – це 30% всієї транспортної галузі Європи, і тепер місце поляків зайняли українські фірми», – говорить Радіо Свобода польський перевізник, який не братиме безпосередньо участі у протесті, і попросив не називати його імені.

Позиція українських перевізників

Український перевізник Ростислав Базилевич пояснює, коли ЄС тимчасово відмінив дозволи на перевезення, то більше українських фірм почали перевозити товари в Європу. А це створює реальну конкуренцію на ринку.

Українські перевізники, які зайшли на ринок, мають дешевші ціни і, відповідно, завойовують ринок

«З початком повномасштабної війни в Україні дуже зріс автомобільний рух, користуємось переважно автомобільним транспортом і поляки переживають, що ми їм забираємо заробіток. Власне, бізнес перевезення сильно спростився, тому що з дозволами у вигіднішій ситуації були польські перевізники, бо Україна давала багато дозволів на перевезення і у поляків не було проблем. А Польща видавала менше дозволів і у нас був дефіцит дозволів і в кінці року була корупційна складова, бо доводилось платити, нині цього немає. Українські перевізники, які зайшли на ринок, мають дешевші ціни і, відповідно, завойовують ринок, який мали поляки. У нас дешевші ціни через те, що зарплати менші, дешевше паливо і послуги. Поляки мали сегмент ринку і їздили в Україну, але цей бізнес у них вмер. Багато з них їздили у Росію і Білорусь, а тепер вже ні. Вони борються за свій бізнес і виживання, але це й політичне питання», – каже український перевізник.

Блокування українсько-польського кордону, за словами українських перевізників, спричинить величезні черги вантажного транспорту, фірми нестимуть збитки, бо простоюватиме і машина, і водій, зросте вартість товарів на українському ринку. Адже вже, як розповіли Радіо Свобода в логістичній компанії, перевезення подорожчали. Блокування кордону відчують і в Європі, тому що вчасно не отримуватимуть потрібний товар з України.

Реакція української влади

Щоби врегулювати ситуацію і не допустити до колапсу у транспортних перевезеннях, посольство України в Польщі вело перемови з міністерством інфраструктури Польщі, з Люблінським воєводою.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач каже, що виконати всі вимоги польських перевізників неможливо і блокування кордону не вирішить проблему. Тому міністерство ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

Ми повинні забезпечити стабільну та ритмічну роботу кордону

«Страйки, блокування шкодять як українським, так і польським перевізникам. Завдяки системі «єЧерга» та постійній комунікації із митною та прикордонною службами, ми бачимо «слабкі місця» українського кордону, де дійсно не виконуються укладені меморандуми. Лише у жовтні виконання меморандумів складає 50%, до прикладу, у червні цей показник був на рівні 65%. На це, звичайно, є об’єктивні причини, до прикладу ремонті роботи, проте в умовах сезонного збільшення експорту, морської блокади, ми повинні забезпечити стабільну та ритмічну роботу кордону, щоб як українські, так і іноземні водії могли точно знати, коли перетнуть кордон, а економіка працювала», – пояснює Сергій Деркач.

Вантажопотік до Польщі такий, як до разом узятих Молдови, Румунії, Словаччини, Угорщини. Тобто, половина вантажу з України в країни Європи йде через Польщу. Те, що сьогодні в електронній черзі потрібно очікувати до 15 днів, є кілька причин: сезон, коли щороку восени зростає кількість перевезень; митниця пропускає менше машин, аніж це визначено у двосторонньому меморандумі між Польщею і Україною; українські водії хитрують і записуються в «єЧергу», перебуваючи ще за кордоном, не завершивши попереднє перевезення в Європі; українські водії та перевізники намагаються обдурити систему запису і реально везуть мізерну кількість продуктів, які псуються, і цілу фуру дерева, таким чином проїжджають поза чергою нібито з товаром, який швидко псується.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України працює над тим, щоб унеможливити будь-які маніпуляції у системі «єЧергу», як для українських, так і польських перевізників.