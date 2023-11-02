У Латвії ввели заборону на перебування в країні автомобілів з російськими номерами

Сейм Латвії ухвалив зміни до законодавства про дорожній рух, які передбачають заборону перебування в країні автомобілів з російськими номерами, повідомила пресслужба латвійського парламенту.

Передбачається, що власники зареєстрованих у РФ автомобілів повинні будуть протягом трьох місяців з дня набрання чинності законом (до 15 лютого 2024 року – ред.) зареєструвати транспортний засіб у Латвії або вивезти його з території країни. Якщо автомобіль на російських номерах не буде зареєстрований у Латвії або не виїде за межі країни, його конфіскують. Автори законопроєкту пропонують усі конфісковані авто передавати Україні. Окрім конфіскації, власників зобов’яжуть сплатити штраф від 750 до 2000 євро.

Нове законодавство передбачає дозвіл власникам авто на російських номерах один раз транзитом проїхати через територію Латвії. При цьому вони повинні будуть в електронному вигляді подати інформацію про себе, автомобіль та про період часу, протягом якого він перетинатиме транзитом територію країни. Окремо зазначається, що на такий транзит водіям відведуть 24 години.

Ці обмеження не стосуватимуться автомобілів дипломатичних та консульських служб РФ.

Раніше комісія, відповідальна за опрацювання законопроєкту, ухвалила рішення не поширювати зміни до закону на автомобілі, зареєстровані в Білорусі, мотивуючи це регламентацією застосування санкцій.

У вересні Латвія, Норвегія, Фінляндія, Польща, Естонія та Литва заборонили в’їжджати на свою територію машинам із російськими номерами. При цьому влада Латвії заявляла, що не конфісковуватиме такий транспорт, якщо він уже перебуває на території Євросоюзу. МВС Естонії також виступало за необхідність конфіскації або перереєстрації авто з російськими номерами. З аналогічними заявами виступила й Литва.