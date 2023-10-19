80% українців хочуть повернутися додому – інтерв’ю з представницею ООН у справах біженців

Станом на сьогодні за кордоном перебуває близько шести мільйонів українських переселенців, зазначає представниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг. За її словами, згідно з опитуванням, більшість із них хоче повернутися додому. Утім, наразі українці не наважуються повернутися з-за кордону через безпекові проблеми та складнощі з облаштуванням життя у пошкоджених війною громадах.

Про людей, які вимушено покинули дім через війну, з Кароліною Ліндхольм Біллінг коротко поспілкувався проєкт Радіо Свобода «Ти як?». Говорили не лише про біженців, а й внутрішньо переміщених осіб. Якими є ключові проблеми переселенців? Як у цьому їм можуть допомогти УВКБ ООН і держава Україна? І що пропонують цим людям для адаптації?

– Як ви допомагаєте зараз внутрішнім переселенцям в Україні?

– Агентство ООН у справах біженців в Україні працює з внутрішньо переміщеними особами, особливо з тими, хто живе в колективних центрах – зазвичай вони є найбільш соціально-економічно вразливими. Але також ми підтримуємо людей, які перебувають у деокупованих та прифронтових громадах – зокрема в Херсоні, Білозерці та інших громадах.

– Які основні напрямки вашої роботи з внутрішніми переселенцями?

У 2022 році ми підтримали 4,3 мільйона людей по всій Україні

– У нас є програми з безкоштовними юридичними консультаціями, щоб люди могли відновити свої особисті документи – якщо вони їх втратили або залишили, коли довелося тікати з Маріуполя, Бахмута, Авдіївки тощо. Ми також надаємо безкоштовні юридичні консультації, щоб допомогти переселенцям отримати документи на майно, щоб вони могли претендувати на компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Також у нас є програми психосоціальної підтримки, є програми багатоцільової грошової допомоги переселенцям, і ми підтримуємо відновлення колективних центрів, де проживає частина переселенців. Загалом в 2022 році ми підтримали 4,3 мільйона людей по всій Україні за цими напрямками. А вже у 2023 році – 2,2 мільйона українців.

– Чи співпрацюєте ви з місцевою владою? Зокрема, із новоствореними координаційними центрами в областях при ОВА?

– Так, мої колеги, до прикладу, з нашого офісу в Дніпрі співпрацюють і беруть участь в координаційних центрах підтримки цивільного населення (структури, ініційовані Мінреінтеграції, відповідальні за комунікацію потреб вразливих громадян– ред.) в декількох областях свого регіону. Так само – і колеги у Львові. Тобто співпраця ведеться, але ще не у всіх регіонах.

– Як саме відбувається ця співпраця – можливо, ви зможете розповісти якісь приклади?

– Деякі з центрів працюють дуже практично: вони визначають потреби – до прикладу, психологічна допомога для літніх людей у громадах або розселення переселенців на Закарпатті, чи забезпечення засобами гігієни. Вони повідомляють про ці потреби через спільні чати – до прикладу, в Telegram, WhatsApp. І тоді організації, що співпрацюють – включно з УВКБ ООН, – отримують цю інформацію. І тоді ми кажемо – чи можемо ми допомогти, чи ні.

В інших випадках – на обласному рівні йдеться більше про обмін загальними планами – про те, як різні організації можуть координувати свої дії. Та все ж однією з основних моїх рекомендацій є посилення роботи з плануванням. Хочеться, щоб ми не лише реагували на екстрені потреби. Нам потрібно планувати довгострокову підтримку народу України, тому мова йде про координацію різних суб'єктів: влади, ООН, громадських організацій, Червоного Хреста, інших волонтерських організацій навколо одного плану, щоб ми могли також залучити фінансування і побачити, як ми можемо спільно допомогти людям відновити і відбудувати їхні домівки і життя.

– Скільки на сьогодні є українських біженців за кордоном? Які тенденції – чи планують вони повертатися?

Загалом українських біженців є близько 5,8-6 мільйонів

– Всього українських біженців є близько 5,8-6 мільйонів. Ця кількість зменшилася від початку повномасштабної війни, коли було близько 8 мільйонів українців, які покинули домівки через війну.

Більшість біженців хоче повернутися додому. Ми проводимо регулярні опитування, і близько 80% кажуть, що хочуть повернутися в Україну, але безпекова ситуація, звісно, є головною проблемою. Але є й інші – ті, кому потрібна допомога в ремонті будинків, їм потрібна допомога у пошуку роботи, тому що багато хто втратив роботу. Також – доступ до базових послуг у їхніх рідних громадах.

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