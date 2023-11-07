В уряді заперечили, що українські водії «набагато збільшили» перевезення в ЄС

В українському Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України стверджують, що українські водії не набагато збільшили перевезення всередині Європейського союзу, як про це стверджують польські перевізники, учасники страйку. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зробив Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Посадовець каже, що українські водії і надалі оформлюють дозволи ЄКМТ, які дозволяють перевезення українським водіям на ринку ЄС.

«Великий відсоток пустих транспортних засобів їдуть до Європи для того, щоб привезти в Україну гуманітарний вантаж. Крім цього, у нас і до повномасштабного вторгнення була можливість за спеціальними дозволами ЄКМТ (дозвіл, що видається перевізнику і дозволяє йому вільно працювати і їздити серед країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту – ред.) для українських перевізників отримувати такого роду дозволи, заїжджати на територію Європейського союзу. І робити не більше від трьох перевезень, каботажних – тобто всередині ЄС, а потім вони мали повертатися в Україну», – заявив Сергій Деркач.

Заступник міністра пояснив, що ці правила діють і сьогодні, а кількість виданих дозволів не збільшена.

«Такі правила діють і на сьогодні, і вони точно діяли до повномасштабного вторгнення. Кількість дозволів – це окремі дозволи, які досі видаються – і їх цифра абсолютно не збільшена. Тобто вона така, як і була раніше. Говорити про те, що українці набагато збільшують свої перевезення всередині Європейського союзу – ця інформація не відповідає дійсності», – сказав посадовець.

Сергій Деркач додав, що відсоток порожніх вантажівок, які заїжджають до країн ЄС, не переважає над тими, які з вантажем. Польські перевізники, що оголосили страйк на польсько-українському кордоні, раніше заявляли про велику кількість пустих вантажівок з України, які начебто працюють на європейському ринку.

«Якщо говорити мовою цифр, переважна більшість виїздів з України здійснюється саме з товаром, тобто це експорт нашої продукції. Що дуже важливо сьогодні для української економіки. В Польщу дійсно дуже багато їздить і пустих транспортних засобів, але все одно відсоток з вантажем – він значно переважає, а відсоток пустих не такий великий», – розповів заступник міністра.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, повідомила 6 листопада кореспондентка Радіо Свобода.

Ідеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». З технічних причин у Корчові підприємці перекрили лише в’їзд до України, на двох інших пунктах, за словами організаторів, заблокований і в’їзд, і виїзд.

Польські підприємці оголосили страйк, заявивши про надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. За словами організаторів страйку, його учасники пропускатимуть гуманітарні і військові вантажі, автобуси й приватний автотранспорт. Блокада стосується тільки вантажівок.

Польські перевізники вимагають відновити надання дозволів для українських колег. «Ми не вимагаємо невідомо чого, ми хочемо повернення до нормальності, як було перед війною, до тих 160 тисяч дозволів, а не так, як зараз, – польський кордон станом на сьогодні вже перетнуло 880 тисяч українських вантажівок. Це величезна кількість. Переважно ці машини приїжджають порожні, беруть товар у Польщі і везуть по цілій Європі. Забирають нашу роботу», – заявив учасник блокади кордону Бартош Ясінський.

Також активісти вимагають вилучити польські машини з української електронної черги «єЧерга» і створити для них окрему, пропускати порожні вантажні автомобілі польських перевізників поза чергою на всіх пунктах пропуску й отримати доступ до системи «Шлях».

Кордон протестувальники обіцяють перекривати цілодобово, поки не будуть виконані їхні вимоги. Вони кажуть, що мають дозвіл на проведення пікету аж до 3 січня 2024 року.

Торік у червні Європейський союз скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень в країни ЄС. Ця угода про спрощення правил автомобільних вантажних перевезень між Україною і ЄС ухвалена на час російсько-української війни. Українські перевізники вже понад рік здійснюють перевезення в Європу на тих же умовах, що й польські – без дозволів на перевезення.