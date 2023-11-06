Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску з Україною

Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні, повідомляє 6 листопада кореспондентка Радіо Свобода.

Ідеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин». З технічних причин у Корчові підприємці перекрили лише вʼїзд до України, на двох інших пунктах, за словами організаторів, заблокований і вʼїзд, і виїзд.

Польські підприємці оголосили страйк через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. За словами організаторів страйку, його учасники пропускатимуть гуманітарні і військові вантажі, автобуси та приватний автотранспорт. Блокада стосується тільки вантажівок.

Польські перевізники вимагають відновити надання дозволів для українських колег.

«Ми не вимагаємо невідомо чого, ми хочемо повернення до нормальності, як було перед війною, до тих 160 тисяч дозволів, а не так, як зараз, – польський кордон станом на сьогодні вже перетнуло 880 тисяч українських вантажівок. Це величезна кількість. Переважно ці машини приїжджають порожні, беруть товар у Польщі і везуть по цілій Європі. Забирають нашу роботу», – каже учасник блокади кордону Бартош Ясінський.

Також активісти вимагають вилучити польські машини з української електронної черги «єЧерга» і створити для них окрему, пропускати порожні вантажні автомобілі польських перевізників поза чергою на всіх пунктах пропуску та отримати доступ до системи «Шлях».

А ще польські перевізники хочуть, щоб у Польщі заборонили реєструвати фірми-перевізники, які фінансуються з-за кордонів ЄС. «У Польщі відкрилося багато транспортних фірм з капіталом з-за меж ЄС – із Білорусі, Росії, України, Туреччини, Грузії, і вони теж для нас є серйозною конкуренцією. Тому що вони привозять готівку з невідомих джерел, працевлаштовують своїх людей, до того ж працевлаштовують на одну четверту чи одну восьму ставки, а не так, як ми», – каже один із організаторів блокування кордону Томаш Борковський.

Польських перевізників обурює тривале очікування в електронній черзі. Кажуть, що їхні водії, які здійснюють перевезення в Україну, очікують на перетин кордону назад у Польщу в системі «єЧерга» приблизно два тижні. Весь цей час польські водії змушені жити в машині.

Щоб стати в електронну чергу, польський перевізник мусить перетнути кордон, тобто заїхати в Україну. Натомість український водій бронює місце в черзі заздалегідь, перебуваючи ще за кордоном, не завершивши попередній рейс. І це, на думку польських підприємців, не є справедливим.

Кордон протестувальники обіцяють перекривати цілодобово, поки не будуть виконані їхні вимоги. Вони кажуть, що мають дозвіл на проведення пікету аж до 3 січня 2024 року.

Страйк польських перевізників підтримала антиукраїнська партія «Конфедерація», яка потрапила до нового парламенту. Напередодні блокування кордону партійці «Конфедерації» і перевізники провели спільну пресконференцію, на якій звинуватили владну партію «Право і справедливість» у безвідповідальній східній політиці, яка шкодить підприємцям.

Торік у червні Європейський союз скасував необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень в країни ЄС. Ця угода про спрощення правил автомобільних вантажних перевезень між Україною і ЄС ухвалена на час російсько-української війни. Українські перевізники вже понад рік здійснюють перевезення в Європу на тих же умовах, що й польські – без дозволів на перевезення.