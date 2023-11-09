30-тикілометрова черга на кордоні – протести польських перевізників тривають четвертий день

Черга із вантажівок довжиною близько 30 кілометрів вишикувалася на пункті пропуску «Медика – Шегині» на польсько-українському кордоні. Це єдиний перехід, який польські перевізники не блокують. Речник Бещадського прикордонного загону повідомив Радіо Свобода, що 9 листопада станом на 15:00 на перетин кордону в бік України зібралося 1020 вантажівок, приблизний час очікування становить 55 годин.



У пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська», за словами польських

прикордонників, стоїть 450 вантажівок, приблизний час очікування на перетин кордону – 155 годин. Там учасники протесту пропускають одну вантажівку на годину, принаймні так кажуть організатори пікету.



Український водій Ігор Клак, який уже два дні провів у черзі перед пунктом пропуску в Гребенному, каже, що польські перевізники не дотримуються обіцянок і не пропускають навіть одну машину на годину.



«Я за останні пʼять годин не під’їхав ані на метр. То яка одна машина на годину? Тобто хочуть – пропускають, хочуть – не пропускають. За 19 годин я проїхав 300 метрів. Мені залишилося два кілометри до блокпоста, коли я приїхав – було трохи більш як чотири кілометри черги», – каже водій.



Ігор став у чергу у вівторок, 7 листопада, о 18:00 за місцевим часом. Коли зможе перетнути кордон, він навіть не береться прогнозувати.



«Я з Польщі до Києва везу шоколад. Температурний режим товару не більше +15 градусів. До блокади кордону я провозив свій товар як пріоритетний, сьогодні таке не працює», – каже Ігор Клак і додає, що товари, які швидко псуються, гуманітарні та військові вантажі пропускають безперешкодно.



Вимоги польських перевізників український водій вважає незаконними.



«Вони хочуть керувати нашим транспортом, вони хочуть мати пріоритет, живу чергу… Я працюю водієм більш як 30 років і знаю, про що говорю. Завжди була квота на видачу дозволів, вони добиваються цього, але дозволи видавали непропорційно. Тобто мали давати, наприклад, 1000 дозволів полякам, 1000 українцям, але поляки нам давали не 1000, а 600, тобто 60%. А на сьогодні у нас війна, і багато транспорту, який працював на Схід – Росія, Казахстан, Узбекистан – стало їздити на Європу, значить, зросла кількість транспорту в ту сторону. Дозволів нам би однозначно не вистачило.

Поляки кажуть, що ми забрали у них роботу? Серйозно? А чого вони не скажуть, що вони забрали роботу у цілої Європи? Вони на сьогодні перше місце по транспорту займають по перевезеннях у цілій Європі. Те, що вони «збивають» ціни по цілій Європі, то вони не бачать, а їм конче треба почати їздити в Україну, хай їдуть собі в Білорусь, у Росію», – каже Ігор Клак.



За словами українського водія, лише сьогодні до пункту пропуску Гребенне привезли біотуалети, тож очікування в черзі стало трохи комфортнішим.



Один із організаторів пікету Томаш Борковський повідомив Радіо Свобода, що умови протестувальників не змінилися, і на трьох пунктах пропуску, які вони блокують, пропускають одну машину на годину.



За словами польського перевізника, їхній пікет відбувається вахтовим методом – на пунктах пропуску впродовж приблизно доби чергує по 20 – 30 осіб, а потім їх змінюють інші протестувальники. Блокувати кордон планують два місяці або ж до виконання їхніх вимог. «Поки що жодних змін немає, очікуємо, що, можливо, сьогодні відбудеться відеоконференція віцеміністрів інфраструктури України і Польщі. Маю надію, що вони досягнуть якихось конструктивних для нас висновків», – додав Томаш Борковський.



Польські перевізники заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні з 6 листопада. Ідеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».