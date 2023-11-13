Сейм 10 каденції: у Варшаві відбулося перше засідання новообраного парламенту

У понеділок, 13 листопада, у Варшаві відбулось перша засідання новообраного парламенту, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Перше засідання нового парламенту Польщі почалося із промови президента Анджея Дуди, який наголосив на «високій» явці виборів (понад 74%) і подякував кожному поляку, який взяв участь у голосуванні.

«Це великий успіх польської демократії. Демократія в Польщі не ніколи не була такою сильною. Вона найсильніша, без сумніву, за всю нашу історію. Звичайно, ми поляки, у багатьох питаннях суттєво відрізняємося і будемо відрізнятися. У нас часто виникають гострі суперечки, і ми їх матимемо надалі, тому що така природа демократії. Але найголовніше, що ми вирішуємо ці суперечки біля виборчих урн. Це суть демократії», – сказав з парламентської трибуни президент Польщі і додав, що перед новообраними депутатами «велика відповідальність, від них залежить чи поляки не втратять віри в демократію».

Під час ювілейної інавгураційної сейму у промові Дуда згадав і про Україну, сказавши, що «Польща має швидко робити висновки з того, що відбувається в Україні, для того аби ще ефективніше дбати про безпеку держави і континенту».

«Живемо у небезпечний час. Повномасштабна війна одразу на нашим східним кордоном, це ми чітко усвідомлюємо кожного дня. Дякую, що в найважливіших моментах, одразу після російської агресії в Україні, але також і згодом, ви всі показали надзвичайну відповідальність. Дякую за те, що попри партійну приналежність підтримали закон про охорону Батьківщини, який запровадив збільшення фінансування, швидшу модернізацію і зміцнення польського війська. Маю надію, що цей правильний напрямок збережеться, безпекові програми триватимуть, а видатки на Збройні сили будуть, хоча б, на рівні тих 4% від ВВП», – наголосив президент Дуда.

Після промови президента новообрані парламентарі виголосили слова присяги.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький склав повноваження попереднього уряду, також виголосив промову під час якої підсумував чотири роки діяльності. Зокрема, він наголосив, що правлячій партії, «попри різні виклики, вдалося зберегти економічне зростання і захистити Польщу від неконтрольованого напливу нелегальних мігрантів, зокрема, завдяки паркану, який збудували на кордоні з Білоруссю». Також Моравецький закликав депутатів до співпраці під час формування нового уряду.

Потім у першому засідання парламенту оголосили перерву, під час якої має бути висунута кандидатура на посаду маршалка сейму.

Згодом стала відомо, що посаду маршалка Сейму – нижньої палати польського парламенту, обійняв кандидат від опозиції, лідер партії «Польща-2050» Шимон Головня. Його політична сила входить до опозиційної «Громадянської платформи». За кандидатуру Головні проголосувало 265 депутатів. Цьогоріч він вперше став депутатом Сейму.

За Ельжбету Вітек (спікерка попереднього скликання парламенту – ред.) від партії «Права і Справедливість» віддали свої голоси 193 обранців. Після оголошення результатів голосування Вітек рукостисканням привітала Головню з посадою маршалка

Раніше президент Польщі Анджей Дуда доручив місію формування уряду чинному прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому. Якщо «Право і Справедливість» не зможе отримати вотум довіри і сформувати уряд, коаліція зможе запропонувати своїх кандидатів в окремі міністерства.

15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. За офіційними результатами, перемогла правляча партія «Право і справедливість» Ярослава Качинського. Політсила здобула 194 мандати і цього недостатньо, щоб створити парламентську більшість і сформувати уряд. Для цього треба щонайменше 231 депутатський голос.

10 листопада лідери польських партій «Громадянська платформа», Польща 2050, Польської селянської партії та Лівих підписали коаліційну угоду в Сеймі.