Зеленський анонсував «новий оборонний пакет» від США після зустрічі з Остіном 

Президент України Володимир Зеленський назвав «дуже продуктивною» розмову з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном під час його візиту до Києва. Про це він повідомив у вечірньому зверненні 20 листопада.

«Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи – те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз», – сказав він.

Зеленський додав, що сторони обговорили дії України в Чорному морі та експортний коридор.

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«Я дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та в нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство в підтримці. Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя. І світ бачить цю силу в допомозі Україні», – додав він.

Раніше 20 листопада стало відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

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