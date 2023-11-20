До України з візитом прибув глава Пентагону

До України з візитом прибув глава Міністерства оборони США Ллойд Остін.



«Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

Напередодні міністр оборони Рустем Умєров та глава Пентагону Ллойд Остін провели телефонну розмову. Сторони обговорили зустріч Контактної групи з питань оборони України, яка має відбутися пізніше цього тижня. Про приїзд Остіна до Києва не повідомлялось.

Цей візит відбувається на тлі відсутності у США додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

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У Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.