WP: США зможуть надавати Україні далекобійну зброю і боєприпаси ще «протягом деякого часу»

Офіційні особи, які супроводжували главу Пентагону Ллойда Остіна у поїздці до України, заявили, що Сполучені Штати зможуть продовжувати надсилати допомогу, в тому числі далекобійну зброю і артилерійські боєприпаси, ще «протягом деякого часу», пише видання The Washington Post.

«Це дві армії, які стикаються з двома різними видами боротьби», – сказав журналістам високопоставлений представник оборонного відомства напередодні прибуття Остіна до Києва, говорячи про допомогу Ізраїлю та України. Але, як сказав чиновник на умовах анонімності, «певний збіг є».



«Там, де є збіг у певних видах боєприпасів... немає ніякого скорочення в наданні можливостей», – сказав він.



Представники Пентагону також сподіваються під час свого візиту дізнатися більше від українських лідерів про те, як буде розвиватися їхня стратегія проти Росії тепер, коли настає зима.



Американські посадовці заявили, що очікують, що Росія використає зиму для перегрупування своїх сил і завдання ударів по українських електростанціях та інших об’єктах цивільної інфраструктури, як вона це зробила минулої зими.



В останні тижні увага світової спільноти змістилася на близькосхідний конфлікт. Київ занепокоєний щодо проблем збереження західної підтримки.



20 листопада міністр оборони Ллойд Остін прибув до Києва. Як повідомили у Пентагоні, мета поїздки – підкреслити відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки.



Це вже другий візит Остіна в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року. Остін вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що він також проведе переговори з міністром оборони Рустемом Умеровим і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

У Міноборони США раніше офіційно зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

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У Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.