Пентагон: переговори Остіна в Україні будуть зосереджені на забезпеченні ЗСУ бойовими можливостями взимку

Під час свого візиту до України міністр оборони США Ллойд Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом, повідомляє пресслужба Пентагону.

За повідомленням, обговорення будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною, включаючи забезпечення ЗСУ необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз.



В американському Міноборони також зазначають, що під час візиту Остін підкреслить відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України.



Пізніше цього тижня держсекретар Остін також віртуально з Пентагону проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. В зустрічі, як очікується, візьмуть участь представники близько 50 країн.

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20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

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У Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.