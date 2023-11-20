Глава Пентагону Остін зустрівся з Зеленським

Міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

«Для мене було честю зустрітися сьогодні в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити тверду підтримку України Сполученими Штатами. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжимо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби», – написав він у соцмережі Х (колишній твіттер).

Офіс президента наразі не повідомляє про результати цієї зустрічі.

20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

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У Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.