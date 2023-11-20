Зеленський зустрівся з гендиректором і журналістом популярного серед республіканців каналу Fox News

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком, журналістами Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі, які відвідали нашу країну.



Як повідомляє пресслужба Офісу президента, Зеленський подякував медійникам за всебічне висвітлення війни РФ проти України.



«Весь цей час журналісти, оператори, редактори, фотографи, водії – на лінії фронту. Оскільки це гібридна війна, у російських руках інформація – це також зброя», – сказав він, додавши, що приїзд медійників є дуже важливим сигналом підтримки в час, коли фокус уваги світу розмитий іншими подіями.



Зеленський також розповів про ситуацію на полі бою і відзначив важливість збереження уваги світу до боротьби України.



«Люди чомусь ставляться до цього, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз. Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього», – наголосив він.

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Навесні 2022 року на Київщині група журналістів Fox News потрапила під російський обстріл – тоді загинули оператор Пʼєр Закжевський та українська фіксерка Олександра Кувшинова. Бенджамін Холл був важко поранений. За визначний особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку незалежності й територіальної цілісності України президент відзначив Бенджаміна Холла орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

За останніми даними соцопитувань, більшість республіканців у США симпатизують каналу Fox News.

Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон виступає за те, щоб допомога Україні розглядалася окремо від пакету допомоги Ізраїлю. Джонсон також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні. При цьому, через деякий час після свого обрання Джонсон таки сказав, що США мають допомагати Україні.

Адміністрація Байдена наполягає на схваленні поданого у жовтні президентом США запиту на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит.