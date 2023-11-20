ОП: Зеленський обговорив із Остіном постачання озброєння та свободу судноплавства в Чорному морі

Офіс президента повідомив деталі про зустріч Володимира Зеленського з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном 20 листопада. За повідомленням, у складі американської делегації також прибули командувач Європейського командування Збройних сил США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі.

Як передають у ОП, Зеленський висловив подяку американському уряду за підтримку України, насамперед військову. Він також вказав на важливість візиту американської делегації напередодні наступної зустрічі «Рамштайн» і розповів про поточну ситуацію на полі бою.

«Було наголошено на нагальності продовження безперервного постачання союзниками всього необхідного озброєння та снарядів. Президент окремо наголосив на необхідності посилення спроможностей України напередодні зимового періоду», – йдеться в повідомленні.

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Офіс додає, що під час зустрічі також обговорили свободу мореплавства в Чорному морі та забезпечення роботи альтернативного «зернового коридору» з українських портів.

«Дуже важливо, що нам вдалося досягти прогресу у встановленні контролю над Чорним морем, а також забезпечити роботу альтернативного гуманітарного маршруту. Це дає Україні змогу залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки», – цитує ОП Зеленського.

Раніше 20 листопада стало відомо, що міністр оборони США Ллойд Остін, який прибув до Києва з візитом, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.