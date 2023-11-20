У Росії можлива «тотальна мобілізація» після президентських виборів – Данілов

Росія не відмовляється від цілі «знищити Україну як державу, і готується до тривалої війни», зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час виступу на форумі Halifax International Security Forum.

За його словами, «Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року».

Український чиновник зазначив, що «РФ змогла адаптуватися до обмежувальних заходів, введених західними країнами у відповідь на широкомасштабну військову агресію проти України, та постійно вливає кошти у свою оборонну сферу».

«Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року», – сказав Данілов.

Також секретар РНБО звернув увагу на те, що президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року стануть «знаковою датою» для Кремля.

«Після чергової інтронізації Путіна (російського президента Володимира Путіна – ред.) відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв’язані», – заявив він.

Данілов у цьому контексті додав, що «Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки».

Від початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та повʼязаної з нею мобілізації в різних містах Росії почастішали атаки на будівлі військкоматів, адміністрацій та обʼєкти залізниці. У Генштабі РФ заявили, що випадки підпалів військкоматів розцінюватимуться як теракти і каратимуться строком до 15 років позбавлення волі. Останнім часом суди кваліфікують такі дії саме як теракти, хоча в цих випадках і немає постраждалих.