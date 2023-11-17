Через розмови про безвихідь і можливі вибори політика повертається в Україну в час війни

Різке попередження про «патову ситуацію», суперечлива стаття у великому журналі та галас про вибори під час війни. Це деякі складові того, що може стати найбільшим сплеском політичної напруги в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

І ще більше: смертоносний вибух гранати далеко від лінії фронту і звіт про нібито причетність високопосадовців України до вибухів, які фактично знищили трубопровід для поставок російського газу до Німеччини, не зробив нічого, щоб розвіяти атмосферу конкуренції та суперечок у Києві.

Це не криза і навіть не повернення до безладної довоєнної політики в Україні. Але в країні, чия єдність перед лицем вторгнення є, мабуть, головною причиною того, що Росія не змогла підкорити Україну, це може бути проблиском глибшого розбрату, особливо якщо справи підуть погано на полі бою, коли наближається чергова зима і існує невизначеність щодо майбутнього західної підтримки.

«Якщо в Києві влаштовують політичні скандали, поки ми тримаємо тут фронт, ми всі приречені», – так сказав Анатолій, 40-річний солдат із бригади, дислокованої поблизу Вугледару, південно-східного міста, яке було розбите майже постійними битвами протягом останніх 20 місяців.

Поділ на «ми» і «вони» все частіше виникає в Україні, де сотні тисяч часто виснажених солдатів воюють на передовій, у той час як цивільне населення – і політичний клас – змиряється з фактом, що війна ще далека від завершення.

«Не тупикова ситуація»?

Перспектива довгого, важкого шляху попереду прозвучала голосно й чітко в інтерв’ю, в якому головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний порівняв ситуацію на полі бою з «патовою ситуацією», схожою на бойові дії під час Першої світової війни, і попередив, що не слід очікувати «жодного глибокого і красивого прориву» з боку українських військ найближчим часом.

В есеї, опублікованому разом з інтерв’ю в The Economist 1 листопада, Залужний стверджував, що для «виходу з глухого кута» Україна повинна не лише підтримувати рівень наявних снарядів і ракет, але й розширити свої Військово-повітряні сили, збільшити внутрішнє виробництво оборонної техніки та запровадити інновації в безпілотниках, радіоелектронній боротьбі, протиартилерійських можливостях і обладнанні для розмінування.

Багато солдатів, наприклад, Анатолій та кілька його товаришів, сприймали ці заяви як відвертий опис повсякденної реальності.

Василь, який воював разом з Анатолієм з моменту успішної оборони Києва в перші тижні повномасштабної війни, сказав Радіо Свобода, що його підрозділ «не мав достатньо потужності», щоб прорвати російські лінії влітку, після того, як Україна розпочала довгоочікуваний контрнаступ у червні, і зараз зосереджується на копанні окопів достатньо глибоких, щоб захистити їх від постійних російських обстрілів і бомбових атак.

«Залужний точно влучив – молодець, – сказав Василь. – Але тільки це не вирішує наших проблем».

У Києві слова Залужного сприйняли не дуже добре: вони були сприйняті як мовчазне визнання того, що контрнаступ не досяг своїх цілей.

І вони спровокували незвичайний обмін думками між військовими та політичними лідерами, не в останню чергу між Залужним і президентом Володимиром Зеленським, який змусив подумати, чи розкол, який давно вважався булькаючим під поверхнею, виринає назовні – і наскільки широким він може бути.

Залужний точно влучив – молодець. Але тільки це не вирішує наших проблем

Через два дні після публікації заступник голови Офісу Зеленського Ігор Жовква під час прямого ефіру на національному телебаченні заявив, що військові мають утриматися від подібних публічних заяв, попередивши, що розмови про безвихідь «полегшують роботу агресора». Він сказав, що йому швидко зателефонував «панікуючий» високопоставлений чиновник з країни, яка підтримує захист України від Росії.

Того ж дня Зеленський звільнив одного із заступників Залужного, бригадного генерала Віктора Хоренка, з посади командувача Силами спеціальних операцій і призначив йому заміну, заявивши, що очікуються нові результати. Пізніше Хоренко заявив, що вони з Залужним були вражені звільненням.

Наступного дня на пресконференції Зеленський публічно заперечив слова Залужного. «Час минув, люди втомилися, незалежно від статусу, і це зрозуміло», – сказав він, але бойова ситуація «не тупикова».

Ситуацією швидко скористалися прихильники Росії. 7 листопада у соцмережах поширили фейкове відео, на якому нібито Залужний називає Зеленського «зрадником» і нібито закликає до військового перевороту.

Медіа та реакції

Сварка підлила ще більше масла в полеміку, яка вже точилася навколо статті на першій сторінці у випуску журналу Time за 30 жовтня.

У статті цитувалися кілька близьких до Зеленського людей, які говорили на умовах анонімності, у тому числі один, який сказав, що президент «обманюється» щодо війни, і додав: «У нас немає варіантів. Ми не виграємо. Але спробуйте сказати йому це». У ньому цитується інший вислів про те, що Зеленський почувається зрадженим Заходом.

На тлі занепокоєння з приводу контрнаступу та питань щодо майбутньої підтримки Заходу стаття у Time роздратувала Київ.

Михайло Подоляк, радник Зеленського, заявив Українській службі Радіо Свобода, що це відображає «суб’єктивну точку зору конкретного журналіста».

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що матеріал спотворює настрої в Офісі президента і вважає, що частина його змісту нагадує російську пропаганду.

В іншому коментарі Подоляк заперечив, що висловлювання Залужного в The Economist відображають розкол між військово-політичним керівництвом України.

Тим не менш, ці дві публікації сприяли тому, що виявилося найбільш політично шаленим тижнем з початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Спокушений» виборами

Але головним каталізатором стала заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який 3 листопада сказав, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступної весни.

«Ми не закриваємо цю сторінку», – сказав Кулеба, додавши, що Зеленський «зважує всі за і проти», а проведення виборів у воєнний час спричинить за собою «безпрецедентні» виклики.

Парламентські вибори мали відбутися в жовтні 2023 року, а потім президентські вибори в березні 2024 року – того самого місяця, коли очікується, що президент Росії Володимир Путін отримає новий шестирічний термін у своїй країні. Але Конституція України не вимагає проведення виборів під час воєнного стану, а в деяких трактуваннях забороняє.

Хоча багато хто припускав, що президентські вибори не відбудуться наступного березня або будь-коли до того, як умови дозволять безпечне, вільне та чесне голосування, заява Кулеби була далеко не першою, коли ця можливість була піднята в Україні або на Заході.

У травні президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори, незважаючи на війну, тому що до цього зобов’язує Хартія Ради Європи. У серпні під час візиту до Києва американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем – гучний прихильник України та критик Путіна – також заявив, що вибори мають відбутися наступного року.

У той же час критики України на Заході, такі, як колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, поставили під сумнів, чи є Україна демократичною державою, повторюючи російський наратив, і сказали, що Київ повинен провести вибори, якщо він хоче довести протилежне.

Поки, здавалося б, недвозначний коментар, який він зробив через три дні після зауваження Кулеби, не викликав дискусій, сам Зеленський не був цілком зрозумілим щодо своєї позиції з цього питання.

Раніше він скептично поставився до можливості проведення виборів під час війни, заявивши на національному телебаченні, що це потребуватиме законодавчих змін, фінансування від іноземних партнерів і міжнародних спостерігачів навіть на передовій.

10 жовтня він заявив, що балотуватиметься в президенти, якщо вибори відбудуться до закінчення війни, незважаючи на його обіцянку в 2019 році не балотуватися на другий термін, а пізніше заявив, що буде готовий провести голосування, якщо парламент і уряд знайде відповіді на всі виклики.

Політолог Ігор Рейтерович сказав Радіо Свобода, що у Зеленського є «спокуса» спробувати провести президентські вибори, оскільки як лідер воєнного часу з високим рівнем довіри він мав би хороші шанси виграти другий термін.

Це дасть йому більше простору для маневру, оскільки війна триває, і потенційно захистить його від зниження підтримки, якщо справи підуть погано на полі бою, сказав він.

За даними КМІС, рейтинг підтримки Зеленського залишається високим, але впав до 76% у жовтні з 91% у травні.

Рейтерович вважає, що тому кілька формальних і неформальних «робочих груп» у парламенті та уряді обговорюють можливість проведення виборів у воєнних умовах.

«Зараз не час»

Багато неурядових організацій рішуче закликали не проводити вибори найближчим часом, якщо ситуація кардинально не зміниться. 18 вересня понад 100 організацій громадянського суспільства опублікували спільну заяву, в якій закликали владу не проводити вибори, вважаючи, що демократичне голосування несумісне з повномасштабною війною.

За словами Ольги Айвазовської, голови правління київської правозахисної організації «Опора», яка спостерігає за виборами, часті російські ракетні, безпілотні та артилерійські обстріли загрожують безпеці виборців.

«Якщо в день виборів по всій країні відбуваються масові ракетні обстріли, а явка становитиме 5 або 10 відсотків, наскільки це буде легітимним волевиявленням народу?» – запитала вона риторично.

Якщо в день виборів по всій країні відбуваються масові ракетні обстріли, а явка становитиме 5-10 відсотків, наскільки це буде легітимним волевиявленням?

Крім того, з огляду на понад шість мільйонів біженців за кордоном, майже п’ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб, мільйони живуть під російською окупацією та близько мільйона служать в армії та силах безпеки, противники виборів у воєнний час кажуть, що громадяни не матимуть рівних виборчих прав.

Критики також кажуть, що великою перешкодою для забезпечення рівномірного поля є той факт, що головні українські телеканали цілий день транслюють один і той самий спільний контент у рамках телемарафону «Єдині новини», що може обмежити доступ опозиції до ефіру.

Що важливо, самі потенційні виборці наразі категорично проти проведення виборів. Опитування КМІС показало, що 81 відсоток громадян вважають, що вибори мають відбутися після війни, і лише 16 відсотків підтримують їх проведення, попри війну.

Ось чому Зеленський зрештою відмовився від ідеї проведення виборів у березні наступного року після «консультацій з громадськістю», за словами Олексія Кошеля, директора організації моніторингу виборів «Комітет виборців України».

6 листопада після дебатів про потенційне голосування, які прокотилися в ЗМІ, Зеленський заявив, що «зараз не час для виборів».

«Ми маємо вирішити, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і народу», – сказав він у своєму зверненні.

Всі ознаки неофіційного початку виборчої кампанії очевидні

Але дехто вважає, що такі коментарі позначили паузу, спробу призупинити політику, а не останнє слово щодо спірної теми виборів.

«Всі ознаки неофіційного початку виборчої кампанії очевидні», – сказав Радіо Свобода Кошель. Він вказав на поширену політичну рекламу та «антирекламу» – також відому як обливання брудом – в інтернеті.

Він стверджував, що проведення виборів у 2024 році залишається найбільш вірогідним сценарієм для керівництва України, особливо в разі погіршення військової ситуації або навіть перспективи погодитися на невигідну мирову угоду.

«Або ми побачили фальстарт, або всі важливі гравці почали підготовку», – сказав Кошель.

(Оригінал публікації на сайті RFE/RL)