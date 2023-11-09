Подоляк вважає, що розбіжностей між Зеленським і Залужним немає

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що колонка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для видання The Economist не свідчить про розбіжності між цивільним та військовим керівництвом країни. Про це він заявив 9 листопада в етері Радіо Свобода (програма «Свобода LIVE»). Подоляк вважає, що такі наративи поширює частина західних засобів інформації.



«Вони хочуть, щоб ми з вами були в більшій депресії, деморалізувати нас. Принаймні, такими публікаціями, де є багато анонімних джерел, і де припускається, що військове і політичне керівництво має розбіжності, Україна не має ресурсу, є втома від України», – заявив Подоляк.



Радник голови Офісу президента також вважає, що розбіжності між керівництвом України неможливі, зважаючи на незмінне спільне завдання.



На його переконання, в колонці генерала Залужного не йдеться про глухий кут у війні. «Ми не в глухому куті, бо ми розуміємо, які потрібно вносити корективи з точки зору отримання тієї чи іншої техніки, для того, щоб мати певні просування по лінії фронту», – зазначив Подоляк.



1 листопада у статті для The Economist Валерій Залужний написав, що без посилення технологічної переваги «швидше за все не буде глибокого і красивого прориву» на лінії фронту. Залужний пише, що він вірив у те, що президент Росії Володимир Путін змінить курс після втрати приблизно 150 тисяч військових – «у будь-якій іншій країні такі жертви зупинили б війну».