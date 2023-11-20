«Кинемо виклик темряві»: енергетики звернулись до українців напередодні зими

Енергетики звернулись до українців перед початком другої зими в умовах повномасштабної війни з Росією.

«Минулої зими енергетики робили все, щоб повертати світло якнайшвидше. Все можливе і неможливе. Цієї зими, коли ми знов кинемо виклик темряві – вірте в нас», – йдеться у спільному відеозверненні НАК «Нафтогаз», ДТЕК, «Центренерго» та інших енергетичних компаній.

Як зазначається, через ракетні атаки та «масштабні руйнування» енергетичних об’єктів минула зима стала найбільшим випробуванням для енергетиків»: «ворог намагався занурити країну у темряву, проте завдяки роботі десятків тисяч енергетиків по всій країні – окупантам це не вдалося».

У відео, яке створено за підтримки Міністерства енергетики, до українців звертаються енергетики всіх ключових енергетичних компаній України: «Енергоатома», «Укренерго», ДТЕК, «Нафтогазу», «Укргідроенерго», «Центренерго», «Донбасенерго», «Оператора ГТС».

«Ми заходимо у другу зиму в умовах повномасштабної війни і, вочевидь, ворог не залишить спроб занурити країну в пітьму. Саме зараз енергетикам потрібна підтримка українців. Вірте в енергетиків», – закликають енергетики у відео.

Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.