Іран офіційно представив нову модифікацію «шахеда»

В Ірані офіційно представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура», повідомляє «Мілітарний».

Кадри з новим дроном були оприлюднені офіційними іранськими медіа.

Як відомо, презентація новинки відбулась під час візиту верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому продемонстрували досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці була представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

Раніше стало відомо, що з вересня 2022 року Мінфін США застосував дев’ять раундів санкцій, спрямованих на іранську програму БПЛА.

Іран постачає Росії безпілотники Shahed-136 для підтримки вторгнення Росії в Україну. Один із серводвигунів, закуплених мережею, щодо якої застосували санкції, був знайдений у залишках Shahed-136, який нещодавно був збитий в Україні.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що станом на 3 серпня, Росія від початку повномасштабного вторгнення запустила по Україні 1961 іранський безпілотник «Шахед».