У Міненерго зробили заяву щодо підвищення тарифу на світло з 1 січня

Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 в Україні не буде, йдеться в повідомленні Міненерго.

«Міненерго офіційно повідомляє, що підвищення тарифів для населення наразі не передбачається», – йдеться в заяві.

Як зазначають у відомстві, 17 листопада низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського.

«Проте сам спікер не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену у журналістських повідомленнях», – зазначають в Міненерго.

Наразі в Україні не очікується підвищення тарифів на комунальні послуги, заявляв у липні 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами глави уряду, загальна сума субвенцій регіонам складає 92 млрд гривень.

«Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ уже становили 170 млрд грн. Тобто коштів на місцях достатньо, у тому числі для того, щоб підтримувати власні комунальні підприємства та не підвищувати зараз тарифи», – додав прем’єр.