Rebuild Ukraine: у Варшаві стартувала конференція з енергетичного відновлення України

Понад пів тисячі учасників з 30 країн світу беруть участь у міжнародній конференції з енергетичної відбудови України Rebuild Ukraine. Powered by Energy.

Представники енергетичної галузі європейських країн, разом із інвесторами, донорами і фірмами обговорюють, як можна допомогти у відбудові енергетики України зараз, у час війни, а також тоді, коли стихне зброя.

Українську делегацію очолює міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Україна стане енергетичним хабом Європи. Повномасштабна війна з російським агресором не тільки не зупинила нашу європейську інтеграцію, вона її підштовхує. Керуючись цілями «зеленого» переходу, ми будемо відбудовувати і модернізувати український енергетичний сектор, інтегруючи його до європейських ринків. Дякуємо міжнародним партнерам, які підтримують Україну, ваші інвестиції у відновлення і відбудову української енергетики – це внесок у зелене енергетичне майбутнє Європи», – наголосив очільник Міненерго.

Міністерство енергетики України також повідомило, що Герман Галущенко мав зустріч із першою заступницею помічника Держсекретаря США з енергетичної дипломатії Лаурою Лохман.

«Наша співпраця з американськими партнерами має значні успіхи в енергетиці, зокрема ядерній галузі. Ми прагнемо поглиблювати співробітництво з акцентом на залучення американських інвестицій у розвиток сучасних технологій та їх імплементацію в Україні. Маємо величезні перспективи поглиблення співпраці у водневій галузі, виробництві малих модульних реакторів, розвитку вітро- і сонячної генерації, а також газовій сфері», – зазначив Герман Галущенко.

У межах заходу також відбудеться виставка, на якій українські та іноземні енергетичні компанії та провідні міжнародні інституції презентують потенційні напрямки співпраці для відновлення України.