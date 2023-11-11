Через обстріли стались відключення в 6 областях, на Сумщині горіла підстанція – Міненерго

На Сумщині через обстріли армії РФ пошкоджено підстанцію, проте електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для потреб споживачів, повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

«Учора (10 листопада – ред.) внаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини відбулося загоряння обладнання підстанції. Без постраждалих. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кВ, без світла залишалися понад 1,1 тис. споживачів. Також у Нікополі обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску – є відключені споживачі», – зазначили у відомстві.

У Міненерго також запевнили, що запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг виробленої електроенергії достатній для повного забезпечення потреб споживачів та промисловості.

«У короткостроковий ремонт виводилися три блоки ТЕС. Один із них вже підключено до мережі, другий – у резерві, на третьому триває ремонт», – кажуть енергетики.

Також відомо, що на Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикались 12 населених пунктів.

Водночас, на Харківщині через бойові дії відключилася одна повітряна лінія 10 кВ, частково знеструмлено один населений пункт, без світла залишаються понад 1,6 тисячі споживачів.

У Міненерго також додали, що через російські обстріли у Чернігівській області знеструмлено 18 населених пунктів, на Сумщині залишаються знеструмленими понад 2,5 тисячі споживачів.

«Без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Загалом за добу енергетики заживили понад 3,6 тисячі споживачів», – підсумували у відомстві.

Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.