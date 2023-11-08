Міненерго: через обстріли пошкоджена ТЕС на Донеччині й газова інфраструктура

Внаслідок російських обстрілів станом на 8 листопада пошкоджена ТЕС на Донеччині й газова інфраструктура в Дніпропетровській області, повідомило Міністерство енергетики.

«Ворожим обстрілом було пошкоджено обладнання теплової електростанції на Донеччині. Постраждалих немає. Триває огляд наслідків і ліквідація пошкоджень. У Дніпропетровській області пошкоджено обладнання газорозподільних мереж. Обсяг з’ясовується. Без відключень споживачів», – йдеться в повідомленні.

Щодо ситуації у прифронтових районах, то в Міненерго зауважили, що на Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикалися майже 14 тисяч абонентів.

«На Сумщині знеструмлено 2640 споживачів. Із них 2380 споживачів – внаслідок бойових дій. На Чернігівщині внаслідок бойових дій було відключено 688 абонентів. Електромережі Харківщини зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. У всіх регіонах тривають роботи з відновлення енергопостачання. Загалом за минулу добу заживили понад 13 тисяч абонентів. Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях», – йдеться в повідомленні.

У жовтні голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.

Читайте також: Попереду складний опалювальний сезон – Кудрицький про перспективу блекаутів, обшуки в «Укренерго» і сонячні станції брата Шурми. Інтерв’ю

Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.