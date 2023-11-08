Одна людина загинула, одна поранена на Херсонщині через агресію РФ за добу – ОВА

У Херсонській області через російську агресію за минулу добу одна людина загинула, ще одна – була поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 8 листопада.

«За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА й авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів», – написав Прокудін у телеграмі.

Він додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні, інженерну споруду в Херсонському районі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.