Частина жителів Києва залишилась без опалення та гарячої води – КМДА

Через початок технічних робіт на теплоджерелі, частина Києва залишилась без опалення й гарячої води, йдеться в повідомленні міської державної адміністрації.
За даними КМДА, опалення та подачу гарячої води призупинили в частині таких районах столиці:
- Печерський;
- Голосіївський;
- Солом'янський;
- Дніпровський.
«Роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене», – пише пресслужба.
Також у КМДА уточнили, що роботи проводять позапланово для того, аби «підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону».
«Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг», – підсумували у відомстві.
Початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще в жовтні.
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