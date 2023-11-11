Частина жителів Києва залишилась без опалення та гарячої води – КМДА

Через початок технічних робіт на теплоджерелі, частина Києва залишилась без опалення й гарячої води, йдеться в повідомленні міської державної адміністрації.

За даними КМДА, опалення та подачу гарячої води призупинили в частині таких районах столиці:

Печерський;

Голосіївський;

Солом'янський;

Дніпровський.

«Роботи триватимуть до 06:00 13 листопада. На період ремонтних робіт постачання опалення та гарячої води буде призупинене», – пише пресслужба.

Також у КМДА уточнили, що роботи проводять позапланово для того, аби «підвищити надійність теплопостачання під час проходження опалювального сезону».

«Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб оперативно відновити постачання послуг», – підсумували у відомстві.

Початок опалювального сезону у різних областях України оголошували ще в жовтні.