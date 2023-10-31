Зима посилить гуманітарні потреби в Україні – ООН

У розпал війни між Ізраїлем та «Хамасом» представник Управління ООН із гуманітарних питань Рамеш Раджасінгхам закликав Раду безпеки «не втрачати уваги» до України, особливо з наближенням зими.

«Хоча велика увага міжнародної спільноти з прав зосереджена на серйозних подіях на Близькому Сході, важливо, щоб ми не втрачали уваги і до інших криз». Гуманітарна ситуація в Україні залишається тяжкою, а «нещадні напади на мирне населення» тривають, сказав Раджасінгхам під час виступу перед Радбезом ООН.

«Значна шкода та руйнація критично важливої інфраструктури продовжують серйозно впливати на доступ цивільного населення до електрики, опалення, води та телекомунікацій», – додав він.

«Масштаб гуманітарних потреб в Україні, що почалися більш ніж через півтора роки після початку цієї війни, – величезний», – сказав він, зазначивши, що дефіцит на покриття гуманітарних потреб становить приблизно 1,9 мільярда доларів із 3,9 запрошених цьогоріч.

Раджасінгхам переконаний: «Оскільки наближається зима і температура починає опускатися нижче за нуль, гуманітарні потреби зростатимуть».

Близько 4 мільйонів людей, які живуть на територіях під окупацією російських військових значною мірою відрізані від допомоги, попередив Раджасінгхам.

«Ми вкрай стурбовані тяжким становищем мирних жителів на територіях, до яких ми не можемо дістатися», – додав він.

Найбільш вразливими перед зимою в ООН називають літніх людей, людей з інвалідністю та вимушених переселенців, які проживають у притулках.

За даними ООН, близько 18 мільйонів людей – 40 відсотків населення України – потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги через війну.