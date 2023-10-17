Європейські волонтери просять уряд України не ускладнювати ввезення гуманітарної допомоги

Європейські волонтери звертаються до українського уряду з проханням не ускладнювати процес ввезення в Україну гуманітарної допомоги, як це передбачає постанова Кабінету міністрів №953 від 05.09.2023 pоку.

«Благодійні фонди, громадські організації та волонтери фізичні особи визнають, що нововведення до правил ввезення гуманітарної допомоги та територію України є такими, що не можуть бути виконані в реаліях сьогодення! Просимо відтермінувати вступ в силу постанови, яка реально обмежує можливості постачання гуманітарної допомоги в Україну», – ідеться в повідомленні у соцмережах.

Докладніше про те, як ускладниться надання гуманітарної допомоги, волонтери пишуть у петиції, яку просять підтримати на сайті Кабінету міністрів.

Вони пропонують урядовцям сформувати робочу групу для розробки більш дієвого «Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».