З початку повномасштабного вторгнення РФ через кордон пройшли 75 тисяч вантажівок з гумдопомогою для України – ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ прикордонники спільно з митниками оформили понад 75 тисяч автотранспортних засобів з гуманітарною допомогою для України, повідомили у Держприкордонслужбі.

«У середньому – це більш як 135 транспортних засобів за добу, які везуть для наших краян медикаменти, засоби гігієни, перев’язувальний матеріал, продукти харчування, одяг, засоби захисту, побутові товари тощо», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Повідомляється, що гуманітарна допомога з країн ЄС почала надходити в Україну вже з другого дня повномасштабного вторгнення.

Гуманітарну допомогу Україні надають окремі держави та уряди, міжнародні, волонтерські організації, спільноти українців за кордоном тощо.