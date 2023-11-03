Міненерго: з ремонту вийшов один із блоків ТЕЦ, електроенергії вистачає на потреби споживачів

Міністерство енергетики повідомило про ситуацію в енергосистемі на 3 листопада.

«З планового ремонту вийшов блок однієї з ТЕЦ. Він зміцнив енергосистему на 100 МВт додаткової потужності. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в першій половині дня в енергосистемі діяли обмеження на виробництва електроенергії з відновлюваних джерел на 408 мегаватт. Також ще один енергоблок на одній із ТЕЦ вивели в короткотерміновий ремонт.

Внаслідок нічної атаки Росії в Харкові 146 побутових споживачів та 13 компаній залишилися без світла. На Вінниччині 1 562 споживачі були знеструмлені через падіння збитого безпілотника, хоча на ранок більшості з них відновили електропостачання.

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«У Донецькій області за минулу добу через обстріли було відключено 2 709 абонентів. У Дніпропетровській області через бойові дії було відключено 166 споживачів. Їх усіх уже заживили. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Чернігівській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – повідомляє Міненерго про ситуацію в прифронтових областя.

Крім того, у Херсоні через технологічні порушення на лінії знеструмлена Херсонська ТЕЦ.

Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України протягом осені та зими 2022-2023 року, що призводило до вимкнень електроенергії.

У липні 2023 року Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.