Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Енергетики повідомили про удар військ РФ по одній із ТЕС на Донеччині – без жертв, пошкоджене обладнання

Подачу електроенергії вже відновлено
Подачу електроенергії вже відновлено

Міністерство енергетики України повідомило про атаку військ РФ по енергетичному об’єкту у Донецькій області.

«Ворог знову завдав удару по одній з ТЕС на Донеччині. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, є пошкодження обладнання. Без постраждалих. Без світла тимчасово залишалося місто-супутник станції. Подачу електроенергії вже відновлено», – повідомили в Міненерго.

Компанія ДТЕК у цьому зв’язку додала, що енергетики також працюють над поверненням води в місто. Про яку саме ТЕС мова і в якому місті, не повідомляється.

У Міненерго раніше не виключали можливих російських атак під час нинішнього опалювального сезону.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG