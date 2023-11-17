Міненерго: на Харківщині через обстріли пошкоджена будівля обленерго, Костянтинівка на Донеччині – без світла

Через бойові дії та технологічні порушення нині без світла залишаються 428 населених пунктів в Україні, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики у фейсбуці.

«Донеччина: внаслідок обстрілу було пошкоджено повітряну лінію, знеструмлено місто Костянтинівку. Загалом в області залишаються без світла 122 населених пункти. Харківщина: внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю одного з підрозділів обленерго. Пошкоджені стіни, вибиті вікна. Без постраждалих», – розповіли у відомстві.

Повідомляється, що через бойові дії було пошкоджено розподільний газопровід середнього тиску – без газу залишилися мешканці одного з прикордонних з РФ сіл.

У Міненерго раніше не виключали можливих російських атак під час нинішнього опалювального сезону.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики змогли значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.