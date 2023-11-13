Сильні пориви вітру знеструмили споживачів у кількох областях – Міненерго

Через негоду, що вирувала цими вихідними, без світла залишилися споживачі у низці областей України, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Згідно з повідомленням, наразі відключеними залишаються 52 населених пункти на Дніпропетровщині – понад 7 тисяч споживачів. На Сумщині через несприятливі погодні умови – без світла понад 1,2 тисячі споживачів. Також через сильні пориви вітру на ранок 13 листопада залишалися знеструмленими абоненти у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Чернігівській областях.

«Тривають роботи з відновлення електропостачання. На Дніпропетровщині буревієм було пошкоджено наземний розподільний газопровід низького тиску – без газопостачання лишилися мешканці приватного сектору. Витоку газу немає. Ведуться ремонтні роботи», – зазначили у відомстві.

Вранці та вдень 11 листопада та впродовж доби 12 листопада в Україні, крім західних областей, за даними синоптиків, панував поривчастий вітер 15-22 м/с, 12 листопада у південній частині, центральних та східних областях було місцями 25 м/с. 12 листопада у північних, центральних, вночі й у південних областях йшли значні дощі, в Карпатах – мокрий сніг.