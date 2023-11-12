На Київщині без світла залишилося близько 8 тисяч осель – ДТЕК

На Київщині через несприятливі погодні умови без світла залишилися близько 8 тисяч осель, енергетики працюють у «посиленому складі», повідомляє ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Сьогодні (12 листопада – ред.) у Київській області продовжує йти дощ із поривами вітру до 20 м/с. Через негоду наразі фіксуються відключення 8 ліній 10 кВ у Бучанському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Білоцерківському районах. Там без світла близько 8 тисяч домівок», – зазначають енергетики.

У ДТЕК запевнили, що «готові до ліквідації аварій, які можуть виникнути впродовж доби».

Водночас, компанія закликає громадян не нехтувати правилами безпеки й не наближатися до ліній електропередачі в разі їхнього обриву.

«Енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше повернути світло в усі домівки українців», – наголосили у ДТЕК.

12 листопада на Київщині вирує негода. Зокрема, внаслідок сильного дощу в столиці були підтоплені деякі райони.

Через негоду в Україні 28 жовтня загинуло 3 людини, ще 10 отримали травми.