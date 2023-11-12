Через негоду сталося підтоплення деяких районів столиці – КМВА

У неділю, 12 листопада, внаслідок негоди підтопленні деякі райони столиці, йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

За даними пресслужби КМВА, в Києві спостерігається місцями значний дощ та пориви вітру. Через ускладнення погодних умов сталось підтоплення в деяких районах міста, а саме:

у Деснянському районі – на вулицях Путивльська та Шухевича (обидва ліквідовано).

у Дарницькому районі на вулицях – Ташкенська, Переяслівська та Підлипки (усі в процесі ліквідації)

у Святошинському районі – по вулиці Стеценка (ліквідовується).

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила, уточнили в відомстві.

«Будьте уважні й обережні на вулиці. Зважайте на небезпеки, які можуть нести погодні явища. В місті задіяні всі необхідні оперативні служби. Ліквідація наслідків негоди триває», – пише пресслужба.

Зокрема, через негоду у Києві в посиленому режимі працюють енергетики компанії ДТЕК, які ліквідовуватимуть наслідки аварії у разі їх виникнення.

Внаслідок негоди в Україні 28 жовтня загинуло 3 людини, ще 10 отримали травми.