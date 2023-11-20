Пентагон: США надають Україні новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів

Сполучені Штати надають Україні ще один пакет військової допомоги – про це заявило Міністерство оборони США 20 листопада, на тлі візиту міністра Ллойда Остіна до Києва.

Це 51-й транш, наданий Вашингтоном за каденції президента Джо Байдена.

До пакету входять, зокрема:

зенітні ракети Stinger

система HIMARS та додаткові боєприпаси

боєприпаси для артилерійських систем 155 і 105 міліметрів

ракети TOW

протитанкові ракети Javelin та AT-4

понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї

підривні боєприпаси для прибирання перешкод

зимове спорядження

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання

Як уточнюють у Пентагоні, цей пакет використовує ресурси, раніше виділені для України президентським указом протягом попереднього фіскального року.

Раніше 20 листопада президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні від Сполучених Штатів.

20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.

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