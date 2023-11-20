Пентагон: США надають Україні новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів

Сполучені Штати надають Україні ще один пакет військової допомоги – про це заявило Міністерство оборони США 20 листопада, на тлі візиту міністра Ллойда Остіна до Києва.
Це 51-й транш, наданий Вашингтоном за каденції президента Джо Байдена.
До пакету входять, зокрема:
- зенітні ракети Stinger
- система HIMARS та додаткові боєприпаси
- боєприпаси для артилерійських систем 155 і 105 міліметрів
- ракети TOW
- протитанкові ракети Javelin та AT-4
- понад 3 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод
- зимове спорядження
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання
Як уточнюють у Пентагоні, цей пакет використовує ресурси, раніше виділені для України президентським указом протягом попереднього фіскального року.
Раніше 20 листопада президент Володимир Зеленський анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні від Сполучених Штатів.
20 листопада Ллойд Остін прибув до України. Цей візит відбувається на тлі відсутності додаткового фінансування для допомоги Україні. Пентагон вже неодноразово закликав Конгрес США схвалити фінансування для підтримки України та Ізраїлю. У Міноборони США зазначали, що останнім часом пакети допомоги для України були меншими, оскільки відомство не має додаткового фінансування.
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Раніше у Білому домі заявили, що близько 96% безпекової, економічної та гуманітарної допомоги, яку США виділили для України, вже використано. Як повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими.
У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит Адміністрації Байдена.
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