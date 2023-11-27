Блінкен їде до Європи для «хороших дискусій» щодо підтримки України

Держсекретар США Ентоні Блінкен їде до Європи, щоб згуртувати сили на підтримку України. 27 листопада Блінкен відбув до Брюсселя для переговорів із міністрами закордонних справ країн НАТО, а потім попрямує до Північної Македонії на зустріч Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Як заявив Джеймс О’Браєн, заступник голови Держдепу у справах Європи і Євразії, очікується, що Блінкен «візьме участь у хорошій дискусії з нашими колегами з ОБСЄ щодо підтримки України».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, ймовірно, також відвідає зустріч ОБСЄ, але він і Блінкен навряд чи зустрінуться.

У Держдепартамені США також заявили, що оптимістично налаштовані щодо подальшої допомоги на оборонні потреби України.

«Ми з оптимізмом дивимось на додатковий пакет від США. Вважаю, що Сенат готується до рухів упродовж наступних кількох тижнів. Думаю, значна більшість у Палаті представників підтримує додаткову програму, яка надасть важливу безпекову допомогу Ізраїлю, Тайваню й Україні… Очевидно, будь-який політичний процес не завершений, поки він не завершений, але ми вважаємо, що є значна більшість на користь пакету, який має дійти до голосування в Сенаті й Палаті представників», – зазначив Джеймс О’Браєн.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена.

Видання Politico напередодні повідомило, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги Україні й Ізраїлю вже 4 грудня.