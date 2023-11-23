У Міноборони розповіли про п’ять «коаліцій спроможностей», створених за підсумками «Рамштайну»

Зустрічі Контактної групи з питань оборони України переходять у формат довгострокого планування – про це заявив виконувач обов’язків начальника Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко на брифінгу 23 листопада.

Він навів слова заступниці міністра оборони США Ллойда Остіна Селести Валландер, за якими зустрічі союзників України від вересня перейшли у формат «Рамштайн 2.0».

«Це перехід від задоволення нагальних потреб до більш системної, планової довгострокової роботи. Це означає, що було оголошено про створення capability coalitions, тобто коаліцій спроможностей. Наразі їх п’ять: авіаційна, ППО, танкова, артилерійська та коаліція морської безпеки», – перелічив Коваленко.

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Він додав, що кожну з цих п’яти коаліцій очолює одна або дві держави, також до складу кожної з них входять від п’яти до 20 інших країн.

17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 22 листопада в онлайн-форматі. За даними Міноборони, у ній взяли участь понад 50 країн. Головуючий на засіданні міністр оборони США Ллойд Остін вкотре закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, скільки знадобиться.

Міністр оборони України Рустем Умєров назвав серед підсумків зустрічі формування нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони.