«Ніхто не хоче жити у світі, де хулігани, як Путін, можуть безкарно вторгатися до свого сусіда» – Остін на «Рамштайні»

Міністр оборони США Ллойд Остін вкотре закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, скільки знадобиться. Про це він сказав, відкриваючи 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходить в онлайн-форматі.

«Ніхто з нас не хоче жити у світі, де хулігани на зразок Путіна можуть безкарно вторгатися до свого мирного сусіда. Ми відмовляємося від того, щоб форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на репресії (…). Пишаюся тим, що ця Контактна група, яка увійшла в історію, виділила понад 80 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні після того, як Кремль розпочав своє невиправдане вторгнення», – сказав він.

Глава Пентагон нагадав, що Україна повернула 50 відсотків території, втраченої з лютого 2022 року.

«З моменту мого останнього візиту (до Києва – ред.) у квітні 2022 року ми продовжували мужньо боротися проти російської агресії, і Україна повернула 50% території, втраченої з лютого 2022 року. Було зворушливо ще раз побачити на власні очі стійкість українського народу, що твердо стоїть, стикаючись із постійними нападами», – зазначив міністр оборони США, коментуючи свій недавній візит до Києва.

Партнерів із Контактної групи Ллойд Остін закликав забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони, щоб вона могла пережити чергову зиму в умовах, коли Росія, як зазначив глава Міноборони США, намагається пошкодити українську енергомережу.

«Тому, намагаючись підтримати нашого партнера, ми повинні творчо думати про те, як ми можемо продовжувати задовольняти потреби України. Сполучені Штати продовжують виконувати свою роль (…). З нетерпінням чекаю на обговорення того, як ми можемо працювати разом, щоб задовольнити інші невідкладні потреби України», – резюмував Остін.

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Міністр оборони США також згадав події на Близькому Сході, зауваживши, що це «момент глобального виклику».

«Але не помиляйтесь, Сполучені Штати цілком спроможні продовжувати нашу рішучу підтримку Україні, навіть якщо ми підтримуємо Ізраїль у його скрутну годину (…). Наша єдність надсилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе перечекати нас чи перемогти в змаганні волі. І оскільки Путін продовжує свою трагічну та непотрібну війну, він був змушений шукати підтримки в Ірану та Північної Кореї», – наголосив глава Пентагону.

Перед черговою зустріччю «Рамштайну» в Києві перебували міністри оборони США і Німеччини Ллойд Остін і Боріс Пісторіус. Вони оголосили про нові пакети військової підтримки України й обговорили з владою ситуацію на полі бою і поточні потреби українських військових.